Террористы взорвали мост на патрулируемой Турцией и Россией трассе

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) взорвали мост в районе горного перевала Джиср-эш-Шугур на стратегическом шоссе Алеппо – Латакия (трасса М-4), по которой проходило наступление сирийской армии и которое патрулируют Россия и Турция, сообщил телеканал «Сурия».

Мост рухнул после того, как боевики подорвали его опоры. Перекрыт проезд по автотрассе возле населенного пункта Эль-Кфейр, передает ТАСС.

Перед этим террористы также обрушили часть эстакады в районе Мухамбаль к западу от города Эриха. Таким образом боевики пытаются затруднить совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и Россия ведут совместное патрулирование трассы М-4.