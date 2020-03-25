Навка рассказала о тяжело заболевшей коронавирусом подруге в США

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о заболевшей коронавирусом в США подруге и о панике, которая охватила Соединенные Штаты. Фигуристка призвала россиян быть внимательнее.

«Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что еще три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение, многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введен», – написала Навка в своем Instagram.

Она отметила, что скорая помощь в США перегружена, в том числе частные медцентры. В итоге, сообщила Навка, сама ее подруга тоже заболела.

«Она сама заболела, у нее была вторая волна, когда ее накрыло спустя пять дней, лихорадило с температурой, в полусознательном состоянии. Произошло это резко, еще вчера она бегала по централ парку и прекрасно себя чувствовала, а уже на утро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого», – сообщила Навка.

По ее словам, увидев новости из России и ролик, как президент Владимир Путин посетил инфекционную больницу, она позвонила Навке.

«Это был крик души, крик-предупреждение. Потому что пока все не так плохо, пока ситуацию можно контролировать, то к этому нужно подойти без паники, серьезно и с осознанным пониманием того, что необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности», – заявила олимпийская чемпионка.

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