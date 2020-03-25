Самолет Л-39 разбился на Кубани, пилот погиб

В Краснодарском крае разбился учебный самолет, погиб летчик-курсант, сообщило Министерство обороны.

Учебно-боевой самолет Л-39 потерпел катастрофу при выполнении планового тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Полет Л-39 проводился без боекомплекта, добавили в Минобороны.

«В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет Л-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот», – сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

21 марта в Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206, погиб один человек.