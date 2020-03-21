Вертолет разбился в НАО

В Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206, погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Вертолет BELL 206 пропал по пути из Нарьян-Мара на мыс Константиновский. В ходе поисков он был обнаружен упавшим. Погиб пилот, пассажир вертолета выжил», – сказал собеседник ТАСС.

В начале февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира. При крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.