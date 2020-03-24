Ростпотребнадзор оценит возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции

Роспотребнадзору и Минпромторгу поручено проработать возможность использования для дезинфекции любых спиртосодержащих средств, в том числе и косметических, говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса на территории России.

«Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года», – говорится в документе на сайте правительства.

Ранее Роскачество назвало правила профилактики при обработке рук и гаджетов.

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