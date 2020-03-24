В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», – передает РИА «Новости» текст поручений правительства.

Кроме того, поручается ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главам других регионов нужно готовиться к сложностям из-за распространения коронавируса. До этого он заявил, что реальной картины по заболеваемости в регионах нет.

В России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД