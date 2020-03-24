Собянин заявил Путину о высокой динамике развития коронавируса

Динамика развития коронавируса высокая, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с коронавирусом. В совещании в подмосковном Ново-Огарево участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Цель нашей встречи ясна. Мы с Татьяной Алексеевной разговаривали, сейчас поговорим еще отдельно», – сказал Путин на заседании.

«В настоящее у нас около 500 (человек с подозрением на коронавирус), часть еще неподтвержденных. Но мы видим, что где-то реально 80-90% подтвердится... Четыреста-пятьсот, динамика такая высокая, это серьезная история уже», – сказал Собянин.

Он добавил, что многие из вернувшихся из-за рубежа не стали проходить тестирование, уйдя в самоизоляцию дома или на даче.

«Чувствуют себя хорошо, и слава богу... но реально тех, кто болен, их значительно больше», – добавил мэр.

При этом нет реальной картины особенно в регионах, заявил Собянин.

«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно (руководителю администрации президента), чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона) видит – один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», – сказал Собянин.

Он также отметил, что из-за рубежа в Россию за последние 10 дней прилетели 1 млн человек.

«Мы сейчас ввели... по 65-летним (карантин), сейчас они являются группами риска. Если мы считали тех, кто приехал из-за рубежа, – но их приехало миллион в Россию за последние 10 дней, и мы их должны осадить, чтобы они посидели дома, – это одна история. Но реально сегодня вырисовывается группа риска – это пожилые люди. Мы объявили карантин, с четверга они будут сидеть все дома, даже те, которые работают, старше 65 лет, они переходят на больничный», – сказал Собянин.

В то же время Собянин подчеркнул, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, принятых ранее.

Между тем в России за последние сутки число случаев заражения коронавирусом возросло с 438 до 495, из 57 новых случаев 28 зафиксировано в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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