Собянин призвал регионы готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главам других регионов нужно готовиться к возникновению сложностей из-за распространения коронавируса.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы - ну и слава богу. Но надо готовиться», – передает его слова ТАСС.

Об этом он сказал на совещании в Коммунаркее, которое провел президент России Владимир Путин.

Ранее Собянин заявил, что реальной картины по регионам нет.

В России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, за последние сутки это число увеличилось на 57.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.