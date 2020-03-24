На Украине арестовали партию медицинских масок для Израиля

Украинская прокуратура арестовала партию медицинских масок, которую незаконно пытались вывезти в Израиль, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Сумма контрабанды составляла 1 млн гривен, сообщает Liga.net.

По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок.

Кроме того, прокуратура Киева возбудила еще одно дело по факту возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию, передает ТАСС.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о поставках за границу двух партий медицинских масок, произведенных на Украине.

Прокуратура отмечает, что поставка масок осуществлялась по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

«Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок с Украины в Испанию», – говорится в сообщении прокуратуры.

По факту инцидента возбуждено дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением». Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее российские швейные предприятия запустили производство многоразовых медицинских масок. Товар уже начинает поступать в аптеки.

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