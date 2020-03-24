Врач рассказал о способных помочь найти защиту от COVID-19 разработках российских ученых

Слова о том, что защиты от нового коронавируса нет, не соответствуют действительности. Еще в 2000 году российские ученые исследовали препараты, способные помочь справиться с нынешней эпидемией, заявил замдиректора НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов.

Филатов с 1993 по 2012 год занимал должность главного государственного санитарного врача по Москве, в данный момент является замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, передает «Царьград».

Отвечая на вопросы о мерах профилактики и защиты от заражения COVID-19, Филатов заявил, что все разговоры об отсутствии защиты от нового коронавируса – «ложь чистой воды».

«Это звучит из ВОЗ. Вот пришел туда чиновник работать – и он говорит: «Все, что было до меня, – это ерунда. Вот после меня все начинается. И я вот сейчас тут плечиком двину – и все решится». Ничего подобного», – заверил врач.

По его словам, еще в 2000 году российские ученые опубликовали ряд научных работ о влиянии определенных препаратов на иммунную систему, а именно на макрофаги. Филатов пояснил, что макрофаги – это клетки, которые «дирижируют» иммунной системой. Их гиперактивность проявляется только при встрече человека с новым возбудителем. У взрослого человека таких клеток больше, чем у детей.

«Этими макрофагами даются неправильные команды. Вот они скомандовали: входные ворота легкие – для респираторных инфекций. Они дают команды лейкоцитам: ну-ка туда, большое количество лейкоцитов. А большое количество лейкоцитов прибежало в альвеолу – и что возникло? Пневмония. Вот это и есть пневмония», – пояснил он.

Таким образом, организм сам провоцирует это заболевание, считает Филатов.

Врач призвал всех успокоиться и подождать конца мая: по мнению специалиста, в это время эпидемия COVID-19 пойдет на спад. Это связано с тем, что любой вирус с наступлением тепла перестает быть активным – «как будто тумблер кто-то включил». Однако расслабляться рано: уже в октябре-ноябре спящий вирус может проснуться и вернуться, но уже в видоизмененной, мутированной форме.

Ранее в правительстве России поручили представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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