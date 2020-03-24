Из России в Италию прибыли 14 самолетов ВКС

Все 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, о вылете которых сообщало Минобороны, прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

На базе ВВС «Пратика-ди-Маре» приземлились 13-й и 14-й самолеты Ил-76. 14-й борт был последним, о вылете которого сообщало российское военное ведомство, передает РИА «Новости».

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

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