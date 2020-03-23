Умер артист цирка Константин Васильев

В возрасте 87 лет умер советский и российский клоун и акробат, народный артист России Константин Васильев, о его смерти сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев», – говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, пережил с матерью и сестрой блокаду. После окончания войны учился в ремесленном училище. Выступал в номере известного турниста М. Николаева. В 1952-1961 годах работал в номере «Гимнасты на круглом турнике» под руководством. Однако получил травму и не мог больше работать акробатом.

С 1962 года стал выступать в цирке уже в качестве клоуна. Работал с Н. Шадриным, И. Капитановым, Э. Середой, К. Мусиным, О. Поповым, А. Николаевым, В. Мозелем. В числе его шуточных шуточную реприз «Шляпа-вертолет», «Фехтовальщики».

В 1966 году иллюзионист Игорь Кио предложил ему работать в своей программе с Анатолием Векшиным. Их лучшие интермедии: «Самолет», «Сценка у колодца», «Свистки», «Часы».