В Чехии назвали лекарство от коронавируса

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.

«Поэтому необходимо предотвратить его недоступность», – передает РИА «Новости» слова Войтеха.

13 марта правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Также запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

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