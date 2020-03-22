Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.

По его словам, коронавирус выявлен у «прибывшего из-за границы гражданина». Язиджи заверил, что «предприняты все необходимые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

По информации Sham FM, коронавирус выявили у 20-летней девушки.

В воскресенье сирийское правительство объявило о прекращении движения общественного транспорта и такси в рамках борьбы с коронавирусом.

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