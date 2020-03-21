Туристы из России и Белоруссии рассказали, как застряли в Марокко

Оставшиеся в транзитной зоне аэропорта Касабланки в Марокко из-за карантина туристы из России и Белоруссии Павел Полдышев и Наталья Харлан рассказали, что их перевели на трехразовое питание.

«Мы в аэропорту Касабланки шестой день, ситуация довольно стабильная. Нас перевели на трехразовое питание, нас кормят, за нами убирают, достаточно внимательное обслуживание персонала», – сказал Полдышев, передает РИА «Новости».

«Весь ужас был первые три дня», – добавила Харлан.

Полдышев уточнил, что сейчас проходит эвакуация граждан Германии и Франции. «По поводу нашей эвакуации ждем информацию от МИД», – пояснил Полдышев.

Павел и Наталья застряли в Марокко из-за пересадки по пути из Рио-де-Жанейро.

«У нас была здесь пересадка до Парижа, но в понедельник, 16 марта, по прилету мы узнали, что все рейсы отменены. Мы летели авиакомпанией Royal Air Maroc, они оставили в понедельник только четыре направления в Африку и со вторника просто все ушли на выходные», – сообщила Харлан.

Наталья является гражданкой Белоруссии, потому ей нужна марокканская виза.

«Процесс затянулся, так как МИД Марокко очень медленно реагирует, со стороны МИД РБ все документы и письма были отправлены в течение суток. Вчера вечером только пришел ответ, что они готовы заняться моей визой, но в связи с объявлением ЧС в стране, мы решили остаться в аэропорту», – объяснила Харлан.

Павел остался с ней, чтобы не оставлять ее одну в Марокко. В транзитной зоне аэропорта остались 16 человек из Индии, Гвинеи, Камеруна, Ирландии, Нигерии, Ливии, Йемена, Либерии, Конго.

Пресс-атташе российского посольства в Марокко Алена Данилова сообщала, что дипмиссия прорабатывает несколько вариантов эвакуации 450 российских граждан, но ситуация осложнилась со вводом ЧС в Марокко.

На данный момент в стране зафиксировали 86 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

В пятницу Росавиация сообщила, что выработан механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса.