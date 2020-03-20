Саудовская Аравия увеличит госдолг из-за коронавируса

Саудовская Аравия на фоне коронавируса планирует увеличить максимальное значение госдолга с 30 до 50% ВВП, заявил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан.

«Правительство получило одобрение на увеличение потолочной величины госдолга до 50% ВВП вместо 30%. У правительства имеются широкие финансовые возможности, у нас есть резервы, очень крупные инвестиции, но мы не хотим изымать какие-либо суммы из резервов и пойдем на заимствования. Мы прибегнем к займам, но объем госзайма не превысит 100 млрд риалов (более 27 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД) в этом году», – заявил министр, передает РИА «Новости».

По его словам, расходы на некоторые секторы экономики, включая здравоохранение, планируется нарастить, сокращению подвергнутся сферы развлечения, спорта, туризма, меньше денег направят на развитие метро и автобусного сообщения.

В четверг власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть. Между тем Евросоюз решил отменить все меры бюджетной экономии для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.