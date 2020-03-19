Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

Расходы сокращены на 5%, это составило в общей сложности 50 млрд риалов (13,32 миллиарда долларов), сказал аль-Джадаан, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское государственное информагентство SPA.

Министр пояснил, что правительство одобрило снижение расходов на отдельные, менее значимые статьи.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.