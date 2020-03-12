Саудиты захотели предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларов

Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье, пишут СМИ.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что поставки нефти из королевства в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой, передает РИА «Новости».

«Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», – отмечает агентство.

Источники сообщили, что европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе таких компаний, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, значительно превышающие традиционные объемы.

Указывается, что «диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании».

По словам источников, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.

Кроме того, накануне саудовская госкомпания сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства нарастить производственные мощности до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее в четверг сообщалось, что секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года.

До этого министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщал, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. Глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что представители России примут участие во встрече.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.