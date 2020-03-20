США захотели отправить в Саудовскую Аравию представителя для стабилизации рынка нефти

США намерены отправить в Саудовскую Аравию своего представителя, пишут СМИ.

Представитель Вашингтона займется в Эр-Рияде стабилизацией рынка нефти, заявил американский высокопоставленный источник Reuters, передает ТАСС.

Чиновник из министерства энергетики США несколько месяцев будет работать в тесном контакте с чиновниками Госдепа и атташе по энергетике.

Между тем представитель нефтяного регулятора США Райан Ситтон сообщил, что ОПЕК пригласил его на заседание в июне, сообщает РИА «Новости».

«Только что разговаривал по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Это был отличный разговор о глобальном спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19», – сообщил Ситтон в соцсетях.

Он добавил, что генсек ОПЕК пригласил его на встречу ОПЕК в июне.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.