Московские лаборатории смогут проводить до 10 тыс. анализов на коронавирус в день

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»

Цены на нефть вернулись на 17-18 лет назадФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Черное золото последний раз было так дешево почти два десятилетия назад. Такой нефтяной шок мало кто мог себе представить еще совсем недавно, как и возникновение пандемии в мире. Страдают все производители без исключения. Именно на такой случай Россия создала «подушку безопасности». Как можно вернуть нефть к росту? Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Московские лаборатории смогут проводить до 10 тыс. анализов на коронавирус в день

              20 марта 2020, 18:50

              Текст: Алексей Дегтярев

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              С 20 марта пять лабораторий в Москве начнут проводить тестирование на коронавирус, в течение недели их число возрастет до девяти, заявил мэр города Сергей Собянин.

              «Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора протестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые до конца недели будут тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

              Глава города пояснил, что мощность тестирования после открытия лабораторий вырастет в 2,5 раза. Он отметил, что проводятся переговоры о подключении частных лабораторий.

              «В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, подключим мощности частных лабораторий», – заявил мэр.

              По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Александра Цибина, эти лаборатории смогут проводить до 10 тыс. исследований в день.

              «На сегодняшний день обучено 170 сотрудников... всего количество обучаемых сотрудников будет 250. Поэтому мы обладаем всеми возможностями для обеспечения выполнения лабораторных исследований по коронавирусу», – сказал Цибин.

              С 20 марта в пяти московских лабораториях начинается тестирование на коронавирус. С 21 марта подключатся еще три лаборатории. До конца месяца запустится еще одна лаборатория в Коммунарке.

              В лабораториях есть 36 комплектов современного оборудования, включая пять комплектов, закупленных в экстренном порядке. Девять комплектов привезли из других медицинских организаций, остальные перепрофилированы для решения задачи тестирования на коронавирус.

              В пятницу премьер России Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разрабатывают шесть препаратов от коронавируса. Также в России создали диагностические и скрининговые тесты, которые позволяют выявить коронавирус за 90 минут.


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