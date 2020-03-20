В России разработали тесты, выявляющие коронавирус за 90 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало диагностические и скрининговые тесты, которые позволяют выявить коронавирус за 90 минут, сообщили в пресс-службе агентства.

«Это позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов. На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию», – сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, передает ТАСС.

На данный момент готовится производственная площадка для выпуска тестов под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА, добавила Скворцова.

В пятницу сообщалось, что в России создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. До этого стало известно, что российскую вакцину от коронавируса решили испытать на хорьках и приматах.