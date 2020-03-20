Шойгу заявил о наращивании активности НАТО у границ России

НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны, Россия принимает ответные меры, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Продолжается развитие системы передового базирования альянса. Постоянно растут масштабы учений, к ним активно привлекаются не входящие в блок Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва отслеживает обстановку у границ, наращивает боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствует боевой состав и систему базирования.

Министр также обратил внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Что касается восточного стратегического направления. На фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует», – сказал Шойгу.

По его словам, самые крупные маневры ВС США и их союзников пройдут «на сахалинском и приморском операционных направлениях».

Глава ведомства отметил, что в 2019 году НАТО нарастила интенсивность воздушной разведки у российских границ на 20%.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ», – подчеркнул министр.

«В 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты», – пояснил он.

С начала 2020 года авиация НАТО совершила свыше 80 разведывательных полетов вдоль российской территории, добавил Шойгу.

«С прошлой осени ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами», – уточнил он.

Москва намерена адекватно реагировать на планы США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Шойгу.

«В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы», – отметил глава ведомства.

В 2019 году округ получил свыше 1300 единиц вооружения и военной техники, более 1350 единиц поступит до конца 2020 года, в их число войдут 502 новых образца.

«Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе, на территории Еврейской автономной и Амурской областей, организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9,5 тыс. человек», – сказал Шойгу.

В 2020 году планируется около 2 тыс. разных мероприятий боевой подготовки, в том числе девять международных.

«В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные – создание в Приморье мотострелкового и танкового полков», – заключил министр.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает рассматривать совместную работу с Россией в качестве игры с нулевой суммой и продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам, что противоречит усилиям по поддержанию безопасности.