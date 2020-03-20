Шойгу заявил о наращивании активности НАТО у границ России

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»

Цены на нефть вернулись на 17-18 лет назадФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Черное золото последний раз было так дешево почти два десятилетия назад. Такой нефтяной шок мало кто мог себе представить еще совсем недавно, как и возникновение пандемии в мире. Страдают все производители без исключения. Именно на такой случай Россия создала «подушку безопасности». Как можно вернуть нефть к росту? Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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          • Россия

          • США

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          • Буду держаться от него подальше

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              Шойгу заявил о наращивании активности НАТО у границ России

              20 марта 2020, 14:27

              Текст: Алексей Дегтярев

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              НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны, Россия принимает ответные меры, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

              «Продолжается развитие системы передового базирования альянса. Постоянно растут масштабы учений, к ним активно привлекаются не входящие в блок Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что Москва отслеживает обстановку у границ, наращивает боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствует боевой состав и систему базирования.

              Министр также обратил внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.

              «Что касается восточного стратегического направления. На фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует», – сказал Шойгу.

              По его словам, самые крупные маневры ВС США и их союзников пройдут «на сахалинском и приморском операционных направлениях».

              Глава ведомства отметил, что в 2019 году НАТО нарастила интенсивность воздушной разведки у российских границ на 20%.

              «Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ», – подчеркнул министр.

              «В 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты», – пояснил он.

              С начала 2020 года авиация НАТО совершила свыше 80 разведывательных полетов вдоль российской территории, добавил Шойгу.

              «С прошлой осени ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами», – уточнил он.

              Москва намерена адекватно реагировать на планы США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Шойгу.

              «В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы», – отметил глава ведомства.

              В 2019 году округ получил свыше 1300 единиц вооружения и военной техники, более 1350 единиц поступит до конца 2020 года, в их число войдут 502 новых образца.

              «Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе, на территории Еврейской автономной и Амурской областей, организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9,5 тыс. человек», – сказал Шойгу.

              В 2020 году планируется около 2 тыс. разных мероприятий боевой подготовки, в том числе девять международных.

              «В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные – создание в Приморье мотострелкового и танкового полков», – заключил министр.

              В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает рассматривать совместную работу с Россией в качестве игры с нулевой суммой и продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам, что противоречит усилиям по поддержанию безопасности.


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