Лавров призвал прекратить НАТО рассматривать отношения с Россией как игру с нулевой суммой

НАТО продолжает рассматривать совместную работу с Россией в качестве игры с нулевой суммой и продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам, что противоречит усилиям по поддержанию безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что «в контексте европейских дел немаловажное значение имеют отношения между Россией и НАТО», передает ТАСС.

«Мы неизменно выступаем за то, чтобы они строились на основе принципа равной и неделимой безопасности, как это было неоднократно подтверждено в рамках ОБСЕ. И конечно же, этой задаче, провозглашенной на высшем уровне в рамках ОБСЕ, не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой», – пояснил он.

При этом Венгрия в данном контексте проявляет конструктивный подход: «Мы ценим позицию Венгрии в отношении ситуации в Евро-Атлантике. Будапешт всегда выступает за диалог, против искусственной конфронтации, и это, я считаю, единственная разумная позиция».

Лавров сообщил, что на встрече с главой МИД Венгрии обсуждалась тема отношений между Россией и ЕС.

«У нас общее мнение, что эти отношения находятся далеко не в лучшей форме, что есть немало оснований для продвижения взаимовыгодных проектов в целом ряде областей», – сказал министр.

Ранее Москва призвала НАТО задуматься о последствиях учений у границ России.

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