Ространснадзор прекратил весовой контроль грузовиков с едой и лекарствами

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

Жители Крыма смеются над утверждениями, что они оккупированыФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь вызвала на Украине бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» полуострова. Однако легко убедиться, что и на Западе, и среди украинских элит никто не верит в реальность подобных сценариев. Почему же, зная, что Крым вернулся на Родину навсегда и полностью для Украины потерян, в Киеве продолжают провозглашать обратное? Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

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    Разные концепции борьбы с коронавирусом

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Ространснадзор прекратил весовой контроль грузовиков с едой и лекарствами

              20 марта 2020, 10:27

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Ространснадзор из-за ситуации с коронавирусом до 25 апреля 2020 года приостановит проведение весового контроля грузовиков с товарами первой необходимости, в том числе с продуктами и лекарствами, говорится в сообщении ведомства.

              «С 25 марта по 25 апреля Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

              Поясняется, что такая мера вводится во исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденного правительством России.

              Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

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