Подделку подписей Родченкова подтвердил один из лучших британских почерковедов

Один из лучших экспертов-почерковедов Великобритании подтвердил подделку подписей экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил их адвокат Алексей Панич.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили большое количество образцов его подписей – более ста, притом что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что защита была уверена, что если заключение будет только от российских экспертов, то этому никто не поверит.

«Поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова», – добавил он.

Адвокат отметил, что проверку подписей проводили IT-эксперты компании Group-IB.

«Ключевые доказательства, которые представлены в этом деле, – это аффидевиты Родченкова, и поскольку ряд подписей на этих аффидевитах вызвали у нас подозрения, мы перед сегодняшним судебным заседанием попросили экспертов оценить данные подписи», – сказал Панич.

Он отметил, что и российские, и британские эксперты пришли к выводу, что «абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах» поддельные.

«И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», – добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах МОК.

В ходе слушаний в КАС адвокат Панич заявил, что представленные МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова являются подделкой.