CAS потребовал объяснений от МОК из-за поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК).

«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова – ключевых доказательствах по делу биатлонисток – являются подделкой.

В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД