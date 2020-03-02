МОК представил по делу Зайцевой поддельные подписи Родченкова

Представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова, являющиеся ключевыми доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В своей речи адвокат указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек.

«Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов, такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально», – передает ТАСС слова Панича.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову в суде Нью-Йорка.

Как сообщала New York Times, поддержит российских биатлонисток в этом процессе бизнесмен Михаил Прохоров, возглавлявший Союз биатлонистов России во время Олимпиады в Сочи.

Сообщалось, что адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора ВАДА Григория Родченкова, написал письмо российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, в котором просит сохранять документы, которые могут указывать на то, что за иском против Родченкова стоит российское правительство.

Прохоров в письме ответил на попытку запугивания со стороны адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена, заявив, что никакие угрозы не заставят его отказаться от помощи российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной.

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