Путин поручил создать аналитическую систему мониторинга реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов, сообщает Кремль.

«Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и ее интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено внести в законодательство России изменения, которые предусматривают обязательное размещение органами местного самоуправления в интернете материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и общественное обсуждение, а также их результатов. Кроме того, гражданам должны предоставить возможность направлять свои предложения в электронной форме.

Также гражданам должны предоставить возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме, голосовать с использованием единой цифровой платформы.

Срок исполнения поручения – до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 октября 2021 года представить проект основ госполитики по развитию местного самоуправления до 2030 года.

«Принять меры, направленные на значительное сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с осуществлением работ по планированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе в рамках национальных проектов и в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года. При необходимости внести изменения в законодательство Российской Федерации», – также говорится в перечне поручений.

Ранее также сообщалось, что органы государственной власти, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.