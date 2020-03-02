Путин поручил создать аналитическую систему мониторинга реализации нацпроектов

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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...

Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
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Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Путин поручил создать аналитическую систему мониторинга реализации нацпроектов

              2 марта 2020, 19:28

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов, сообщает Кремль.

              «Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и ее интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

              Также поручено внести в законодательство России изменения, которые предусматривают обязательное размещение органами местного самоуправления в интернете материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и общественное обсуждение, а также их результатов. Кроме того, гражданам должны предоставить возможность направлять свои предложения в электронной форме.

              Также гражданам должны предоставить возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме, голосовать с использованием единой цифровой платформы.

              Срок исполнения поручения – до 1 декабря 2020 года.

              Кроме того, Путин поручил правительству до 1 октября 2021 года представить проект основ госполитики по развитию местного самоуправления до 2030 года.

              «Принять меры, направленные на значительное сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с осуществлением работ по планированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе в рамках национальных проектов и в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года. При необходимости внести изменения в законодательство Российской Федерации», – также говорится в перечне поручений.

              Ранее также сообщалось, что органы государственной власти, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.


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