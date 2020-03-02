Хуснуллин оценил риски привлечения иностранных рабочих на фоне коронавируса

На данный момент в привлечении иностранных рабочих к строительным работам в России нет риска распространения коронавируса, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме», – цитирует ТАСС зампред кабмина.

Хуснуллин считает, что обсуждать возможный отказ от привлечения рабочих из других стран пока преждевременно, считает Хуснуллин. Также он напомнил, что подобные меры рассматривает оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Я думаю, они оценивают все риски, и если какие-то есть риски, они об этом будут сообщать», – подчеркнул Хуснуллин.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

Заболевание зарегистрировали в 65 странах.При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД