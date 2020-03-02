Американские военные инспекторы собрались в Белоруссию

Группа военных инспекторов из Соединенных Штатов посетит 2-5 марта воинскую часть в Белоруссии, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«С 2 по 5 марта в соответствии с положениями договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей вооруженных сил Беларуси», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Уточняется, что американские инспекторы намерены проверить соответствие «наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству».

В середине февраля в Мюнхене состоялась встреча главы МИД Белоруссии Владимира Макея и помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

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