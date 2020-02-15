Белоруссия и США обсудили в Мюнхене вопросы безопасности

В Мюнхене состоялась встреча главы МИД Белоруссии Владимира Макея и помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, сообщило белорусское министерство.

На полях Мюнхенской конференции стороны обсудили «широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности». Также Белоруссия и США рассмотрели «развитие диалога» двух стран, передает РИА «Новости».

Кроме того, Макей обсудил с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом взаимодействие Белоруссии с ЕС, а с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым – активизацию участия в ШОС.

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