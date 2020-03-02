Запланирован первый в 2020 году пуск с Восточного

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал срок первого пуска с космодрома Восточный в 2020 году.

«Первый пуск этого года с этого космодрома – конец апреля», – сообщил он на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин говорил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков – в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

Как сообщал гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков, на космодроме Восточный планируется возвести отдельный стартовый стол для проведения пусков ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6».