Клад с драгоценными камнями нашли в доме священника в Сен-Тропе

Клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и даже алмазом был случайно обнаружен во время реконструкции бывшего дома священника с Сен-Тропе, сообщили СМИ.

Как сообщает Le Figaro, всего в кладе было около шестидесяти камней. Их происхождение пока не выяснено. Рабочий нашел их, когда разбирал камин. Он наткнулся на тайник с несколькими портсигарами, в каждом из которых лежали десятки драгоценных камней, передает РИА «Новости».

Стоимость клада будет поделена между рабочим и новым владельцем здания.

Напомним, в октябре в Костянском переулке в центре Москвы обнаружили монетный клад времен Петра I.