В Москве нашли клад петровских времен

В Костянском переулке в центре Москвы обнаружили монетный клад времен Петра I, сообщили в столичной мэрии.

Как говорится в сообщении на сайте мэра Москвы, монеты нашли на глубине 1,5 метра в керамической чернильнице западноевропейского производства.

«В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их произвели в 1682-1712 годах. Общий вес клада – 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что это уже второй клад, найденный в Костянском переулке за последнее время. Летом в нем нашли золотые монеты времен Николая II.

Напомним, в мае ученые обнаружили древнерусские монеты XV–XVI столетий в Музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве во время работ по благоустройству.

В феврале археологи нашли клад из серебряных и медных монет конца XIX – начала XX веков во время раскопок на месте снесенного в 1960-х годах дома на Долгоруковской улице в Москве.