В Москве нашли клад из древних монет

Ученые обнаружили древнерусские монеты XV–XVI столетий в Музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве во время работ по благоустройству.

Монеты были найдены на территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря, находящегося на левом берегу Яузы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты нашли мелкие разменные монеты и серебряную деньгу.

«Найденную деньгу отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века, в годы правления великого князя Московского Василия II Темного. Интересно, что эта монета была выпущена в то время, когда жил знаменитый русский иконописец Андрей Рублев», – рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что серебряная деньга была крупной монетой, при помощи одной такой монеты можно было купить еды на несколько дней.

Три медные монеты также были выпущены в Москве, самая ранняя датируется 1530 годом, временами правления Василия III. Две другие медные монеты создали во времена Ивана Грозного.

Монеты отреставрируют и передадут в фонды музеев.