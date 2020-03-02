Российские ученые назвали сроки создания вакцины против коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины от нового коронавируса, появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года, сообщил специалист института.

«По оценке Всемирной организации здравоохранения, порядка 18 месяцев уйдет на создание вакцины уже как зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения... Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года», – передает РИА «Новости» слова представителя НИИ.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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