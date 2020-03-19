Куриленко пожаловалась на лечение от коронавируса в Лондоне

Актриса Ольга Куриленко заявила, что врачи в Лондоне не прописали ей никакого лечения от коронавируса.

«Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», – написала она в Instagram.

Она добавила, что пьет для поддержки иммунитета витамины С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc, подчеркнув, что они не лечат коронавирус, а только «могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией».

Накануне Куриленко рассказала, что находится не в больнице, так как госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии.

Отметим, что ранее россиянин, который проходит лечение в Коммунарке, также рассказал, что в связи с легким течением болезни ему не прописали никакого специфического лечения.

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