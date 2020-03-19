Россиянин рассказал о лечении от коронавируса

Пациент инфекционной больницы с подтвержденным коронавирусом рассказал, как его лечат от Covid-2019 и какие у него симптомы.

Виталий рассказал, что заразился на отдыхе в Испании, сообщает 360tv.

Первые признаки заболевания он заметил 13 марта, когда почувствовал слабость в теле, озноб, а температура поднялась до 37,5. У него взяли анализы, 15 марта сообщили, что у него выявлен коронавирус. Он находится в отдельной палате больницы в Коммунарке. Жена дома в самоизоляции, у нее не подтвердили коронавирус.

По словам Виталия, у него болезнь протекает легко, но в больнице есть и люди, которые лежат под капельницами и пьют антибиотики.

Он рассказал, что в палате удобная кровать, есть телевизор, радио, кондиционер, большая душевая и бесплатный Wi-Fi. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, горло уже не болит.

«Единственный симптом – нос не дышит совсем. По поводу лечения сообщили, что, так как температура незначительная, организм должен бороться сам. Лекарств никаких мне пока не предписано», – заключил он.

По его словам, ему выдали капли для носа и жидкость для полоскания горла. Третий тест на коронавирус ему предстоит пройти 25 марта.

Число зараженных коронавирусом в России составляет 199 человек. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

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