Церемонию в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны отменили в Берлине

Главную церемонию в Берлине по случаю 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны, которая должна была состояться 8 мая, отменили из-за коронавируса, сообщило агентство DPA со ссылкой на канцелярию президента ФРГ.

На мероприятии планировалось выступление главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера, а также ряда других высоких иностранных гостей. Церемония должна была пройти на Площади Республики перед историческим зданием рейхстага, сообщает ТАСС.

Накануне число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло на 36% и достигло 12,3 тыс. В среду канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД