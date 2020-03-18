Число случаев заражения коронавирусом в Германии за день выросло на 36%

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло на 36% и достигло 12,3 тыс., свидетельствуют данные министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ.

По сведениям Focus Online, по состоянию на вторник в Германии насчитывалось 9036 инфицированных коронавирусом нового типа, от последствий заболевания умер 31 немец, 105 человек вылечились, передает ТАСС.

По другим данным, приведенным dpa, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 10 тыс. 864, от последствий заболевания непосредственно в Германии умерли 28 немцев, еще двое – во время пребывания в Египте. Эпицентром распространения коронавируса в Германии стала земля Северный Рейн – Вестфалия, где уже заразились 3 тыс. 838 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1 тыс. 798 и 1 тыс. 641 случаев заражения соответственно).

Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру среды в Германии зафиксировано 11 тыс. 973 случая заражения коронавируса.

Накануне число заразившихся новым типом коронавируса в Германии достигло 8 тыс. 598 человек, умерли 23 человека.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД