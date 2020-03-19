Путин позвонил Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Деталей разговора не приводится, передает РИА «Новости».

В Кремле пока не сообщили о разговоре.

В начале февраля китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй передал Путину слова благодарности от председателя Китая Си Цзиньпина за поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.