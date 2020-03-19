Кононенко объяснил волнения потребителей «стадным чувством»

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Коронавирус разделил медиков на два лагеря

Сербия ввела драконовские ограничения для граждан на ранней стадии эпидемии Фото: REUTERS/Goran Sivacki
Правительство разных стран оперирует разными стратегиями по борьбе с пандемией. Кто-то, как Италия и Сербия, идет по пути жесткого карантина, кто-то, как Британия и Швеция, по пути принципиального отказа от него. Какими доводами оперируют сторонники каждой из стратегий? И почему многие специалисты считают, что борьба с коронавирусом может оказаться опаснее самого коронавируса? Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лимонов был классическим панком

Владимир Можегов, публицист
НБП осталась, возможно, лучшим художественным произведением Эдуарда Лимонова – писателя, не только сделавшего себя героем своих произведений, но и сами свои произведения претворившего в революционную реальность. Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Кононенко объяснил волнения потребителей «стадным чувством»

                 19 марта 2020, 11:22
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              После начала пандемии коронавируса люди скупают крупы, макароны, мясо и другие продукты, потому что инстинктивно начинают повторять за другими и покупать все больше товаров про запас, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

              Распространение коронавирусной инфекции спровоцировало у части россиян покупательский стресс: люди скупают крупы, макароны, консервы, туалетную бумагу и другие товары с большим сроком годности. При этом ритейлеры утверждают, что в этом нет никакой необходимости – в России достаточное количество запасов этих продуктов.

              «Я сам вчера был в большом магазине и с удивлением увидел, что мяса никакого нет. Также люди скупают макароны, крупы и туалетную бумагу. Тушенка, кстати, стояла вся на месте. Вот когда оказываешься перед этими пустыми полками, сам начинаешь думать, может и мне надо? Механизм примерно такой: один дурак начал, а все остальные повторяют. Теперь все будут думать, что делать с этим мясом, пока оно не испортилось», – говорит Кононенко.

              Журналист также считает, что скоро все наладится и люди перестанут закупаться впрок. Он подчеркнул, что не назвал бы такое поведение россиян «паникой», потому что люди скупают не все, что видят, а только отдельные категории товаров.

              Ранее в правительстве поручили поставщикам продуктов питания и ретейла обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. При этом президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.

              Также в некоторых магазинах в связи с высоким спросом на отдельные категории товаров было замечено значительное повышение цен. В связи с этим Минпромторг договорился с ритейлерами об удержании стабильных цен на продовольствие в стране.

              По данным на 19 марта, заболевших новым коронавирусом в мире насчитывается 218 тысяч человек, из них 147 находятся в России. Более 8,8 тысячи человек скончались от болезни. При этом 84 тысячи пациентов выздоровели.


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