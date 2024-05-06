Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Путин: Россия достойно преодолела вызовы пандемии коронавируса
Россия достойно прошла испытание, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, кабмин в то время действовал сбалансированно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.
Путин подчеркнул, что работа действующего состава кабинета министров началась во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, «буквально за несколько недель до того, как [в 2020 году] было образовано правительство, начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией». «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно», – уточнил он, передает ТАСС.
Российский лидер указал, что вопросов во время пандемии было очень много: «в целом проблемы с поддержкой целых предприятий огромных, целых секторов экономики. Глава государства отметил, что действия, которые предпринимал кабмин для решения этих проблем, «были сбалансированными и своевременными».
В понедельник Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.