Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Процесс эволюции нового коронавируса в организме человека, а также возникновение иммунитета к нему у 70% населения являются естественными условиями прекращения эпидемии, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Прекращение эпидемии – это два процесса. Один процесс – это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине – а человек новый хозяин для вируса – происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», – передает РИА «Новости» слова Барановой.

Второй процесс, по ее словам, это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым – у всех будет иммунитет.

Она рассказала также, что страны борются с коронавирусом по разному.

«Например, в Мексике введение карантина невозможно. Заболеваемость там не очень большая, но точно она будет больше, но там все веселятся и стоят на головах. Дело в том, что в Мексике есть территории, довольно плохо контролируемые собственным правительством. В бедных частях страны у государства нет возможностей для эффективной работы, поэтому посадить там людей на карантин невозможно. Там будет стихийное развитие эпидемии», – сказала Баранова.

Зато в Мексике жарко, а когда температура превышает 30 градусов, «этот вирус не так хорошо распространяется, он быстро высыхает», заметила эксперт. «Другое дело в комнате с кондиционером, там он дня три может протянуть. Любой вирус температурно чувствительный, и через час от жары у него распадается белок и РНК, вирус гибнет. Летом эпидемия спадет - это точно. Вопрос, она совсем спадет или возобновится осенью и продлится до возникновения «стадного» иммунитета», – уточнила Баранова.

Между тем, такие страны, как Германия, Китай, США, Россия и другие, пытаются растянуть период распространения коронавируса. Для этой цели вводятся ограничительные меры, то есть карантин. На примере Китая и Южной Кореи видно, что карантин работает и помогает предотвратить стихийное развитие эпидемии.

«Третью стратегию выбрала Великобритания. Они подсчитали, что не могут всех защитить. Молодые все равно болеют слабо, поэтому мы посадим на карантин только стариков, и это их спасет от вируса. Молодые тем временем переболеют, получат иммунитет и составят необходимые 70% – примерно такой процент населения должен переболеть для появления «стадного» иммунитета», – отметила она.

Баранова добавила, что решения о том, какой сценарий использовать, зависит от ресурсов страны, структуры населения, структуры экономики и массы других факторов.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

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