Об искусственном происхождении коронавируса заявили более 85% читателей газеты ВЗГЛЯД

Более 85% читателей газеты ВЗГЛЯД заявили, что верят в версию об искусственном происхождении коронавируса.

Это следует из опроса, который 13 марта начался на сайте газеты ВЗГЛЯД. В опросе приняли участие 26 тыс. 532 человека, из них «да» ответили 85,3%, «нет» – 14,7%.

На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет



Изначально информация о том, что искусственное происхождение коронавируса может быть связано с лабораторией вирусологии в Ухане, появилась еще в конце января. Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов выразил мнение, что там не могли искусственно вырастить новый коронавирус.

Затем версию об этом высказали в Китае, который обвинил в завозе коронавируса в страну американскими военными. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

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