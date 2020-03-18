Захарова заявила о критической ситуации с российскими туристами в Черногории

Вокруг российских граждан в Черногории сложилась критическая ситуация, власти страны не дают им разрешения на вылет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Критическая ситуация сейчас, действительно, в Черногории … Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь, самолеты. Три борта уже готовы. И готов вылет давно, не сегодня, чтобы начать вывозить российских граждан», – передает ее слова РИА «Новости».

В то же время, отметила она, разрешения от Черногории на выполнение этих рейсов нет, хотя все документы давно готовы.

«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России. И по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», – пояснила представитель МИД.

Также, отметила она, непростая ситуация в связи с возвращением россиян сложилась в Молдавии и Латинской Америке.

«Мы делаем все для того, чтобы наши посольства активизировались по взаимодействию с нашими гражданами. Они комментируют эту ситуацию, они находятся во взаимосвязи с гражданами, не все вопросы, как было сказано и нашими послами, и пресс-секретарями, могут быть разрешены, в частности, оплата гостиниц, это так или иначе вопрос граждан. Но при этом посольство оказывает содействие в снижении стоимости, в оказании логистического содействия», – сказала Захарова.

Она попросила относиться с ответственностью к ситуации с распространением коронавируса, так как «потерять можно гораздо больше».

«Я хотела бы процитировать заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта следующего содержания, прямая цитата: «Мы просим наших граждан минимизировать поездки», – сказала она в эфире «России 24».

Захарова добавила, что прекрасно понимает, что деньги за турпоездки уже были проплачены, приобретены билеты, однако к ситуации надо относиться с ответственностью и пониманием.

«Она меняется, практически каждые 30 минут мы получаем информацию, что та или иная страна отменяет рейсы, прекращает сообщение и вводит жесточайшие меры карантина. В этой связи потерять можно гораздо больше, можно быть просто заблокированными, без возможности какой-либо коммуникации», – сказала она.

Ранее в Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан России из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД