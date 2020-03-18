Камеры видеонаблюдения в Москве выявили более 200 нарушивших режим самоизоляции

Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщил на заседании в Мосгордуме глава ГУ МВД по столице Олег Баранов.

«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», – передает ТАСС слова Баранова.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как правильно соблюдать режим самоизоляции.

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