Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 18 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 7-9 градусов, по области воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.