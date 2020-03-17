Путин поручил усилить контроль за оборотом лекарств

Президент Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за обращением лекарств.

Глава государства попросил правительство также тщательней контролировать препараты, распространяемые дистанционным способом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла проект закона, дающий правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии.