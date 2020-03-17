Член СПЧ призвал общественников разъяснить гражданам суть поправок к Конституции

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод заявил, что перед общероссийским голосованием общественники должны разъяснить гражданам суть поправок к Конституции.

«Рекомендуем коллегам отслеживать все стадии подготовки к голосованию, участвовать в просвещении граждан, разъяснять суть поправок, определять доступность избирательных участков, их техническую оснащенность и, естественно, в день голосования все процедуры должны быть максимально в правовом поле», – сказал Брод на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что общественные наблюдатели будут участвовать «в процедуре досрочного голосования, голосования на дому, будут присутствовать при подсчете, обработке бюллетеней».

«Должен сказать, что по сравнению с 1993 годом проделан очень большой шаг вперед и в плане обсуждения поправок – в 1993 году такого не было – подключено большое количество СМИ, блогосферы, различных политических и общественных сил. Есть разные и полярные точки зрения. Так и должно быть в стране, где существуют разные политические силы, подходы. Большую роль играют СМИ», – добавил член СПЧ.

В понедельник Конституционный суд признал соответствующим Основному закону страны закон о поправках к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Как ожидается, общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.